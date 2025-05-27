Vanspor FK ile Elazığspor Maçı Yabancı Madde Nedeniyle Tatil Edildi

Vanspor FK ile Elazığspor Maçı Yabancı Madde Nedeniyle Tatil Edildi
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Elazığ Atatürk Stadyumu'nda gerçekleşen 2'nci Lig yükselme play-off maçında, yardımcı hakem Murat Temel'e tribünden atılan yabancı madde sonucu karşılaşma tatil edildi. Elazığspor'un önde olduğu mücadelede, hakemlerin soyunma odasına gitmesiyle beraber maç sona erdi.

Vanspor FK arasında oynanan 2'nci Lig yükselme play-off maçı, yardımcı hakem Murat Temel'e gelen yabancı madde nedeniyle tatil edildi.

2'nci Lig yükselme play-off karşılaşmasında Elazığspor, Elazığ Atatürk Stadyumu'nda Vanspor FK'yı konuk etti. Saat 20.00'da başlayan karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetti. Öztürk'ün ise yardımcılıklarını, Murat Temel ve Kadir Beyaz üstlendi. Gergin başlayan karşılaşmada bazı kişiler, Vanspor FK'nın bayrağının bulunduğu direği devirdi. Karşılaşmanın 23'üncü dakikasında Muhammed Gönülaçar'ın golüyle Elazığspor 1-0 öne geçti. İlk yarıya ilave olarak 7 dakika eklendi. Karşılaşmada ilk yarı bu skorla sona erdi.

Karşılaşmanın 2'nci yarısında, 56'ncı dakikada yardımcı hakem Murat Temel'in kafasına, tribünden atılan yabancı cisim isabet etti. Ardından Ümit Öztürk, yardımcı hakemler Murat Temel ve Kadir Beyaz ile birlikte soyunma odasına gitti. Bir süre sonra da futbolcular soyunma odalarına geçti. Bu sırada tribünler boşaltıldı. Ardından maçın tatil edildiğini duyuruldu. Yapılan anonsta, "Yardımcı hakemin yaralanması ve baş dönmesi sonucu karşılaşmanın orta hakemi tarafından maç tatil edilmiştir. Kararı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) verecektir" anonsu yapıldı. Eşleşmenin ilk maçını Vanspor FK 4-1 kazanmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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