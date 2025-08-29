Vanspor FK, Bandırmaspor'a Evinde Yenildi

Vanspor FK, Bandırmaspor'a Evinde Yenildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Vanspor FK, evinde Bandırmaspor'a 2-1 mağlup oldu. Bandırmaspor'un gollerini Tanque atarken, Vanspor FK'nın tek golü Ivan Cedric'den geldi.

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Vanspor FK, evinde karşılaştığı Bandırmaspor'a 2-1 mağlup oldu.

Stat: Atatürk

Hakemler: Davut Dakul Çelik, Mahmut Gülle, Çağrıcan Pazarcıklı

Vanspor FK: Çağlar Şahin Akbaba, Erdi Dikmen, Anestis Vlachomitros (Bekir Can Kara dk. 46), Aliou Traore (Jefferson dk. 46), Francesc Regis, I Van Cedric, Ramirez Del Toro (Faruk Can Genç dk. 59), Sabahattin Destici, Mehmet Özcan, Erdem Seçgin (Mehmet Maniş dk. 59), Muhammet Ensar Çavuşoğlu (Yusuf Abdioğlu dk. 66)

Yedekler: Abdulsamed Damlu, Batuhan Kör, Hasan Bilal, Mert Çölgeçen, Medeni Bingöl

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Bandırmaspor: Akın Alkan, Tolga Kalender, Atınç Nukan, Mucahit Albayrak, Hikmet Çiftçi, Leandro Bacuna, Muhammed Gümüşkaya (Cem Tuna Türkmen dk. 55), Ndongala (Enes Aydın dk. 66), Atunç Nukan, Bilal Messaoudi, Mücahit Albayrak, Rahmetullah Berişbek, Tanque (Wilson Samake dk. 78)

Yedekler: Arda Özçimen, Yiğit Zorluer, Enes Çinemre, Jetmir Topalli, Cem Tuna Türkmen, Gani Burgaz, Emirhan Acar, Enes Aydın, Yusuf Can Esendemir

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Goller: Ivan Cedric (dk. 51) (Vanspor FK), Tanque (dk.11 ve 44) (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Erdem Seçkin, Mehmet Maniş, Bekir Can Kara, Yusuf Abdioğlu (Vanspor FK), Atınç Nukan, Bacuna, Rahmetullah Berişbek, Bilal Messaoudi (Bandırmaspor) - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Gazze tezkeresi Meclis'te oy birliği ile kabul edildi

Gazze tezkeresi Meclis'te oy birliği ile kabul edildi
Gazze oturumunda tansiyon yükseldi! Kurtulmuş'u ilk kez bu kadar sinirli gördük: Otur oturduğun yere

Kurtulmuş'u ilk kez bu kadar sinirli gördük: Sesimi kesme, otur yerine
Gazze saldırılarında ilk aşama başladı, 6 ülkeden İsrail'e kınama geldi

Gazze saldırılarında ilk aşama başladı! 6 ülkeden İsrail'e kınama var
İtalya'da Başbakan Meloni ve muhalefet liderinin fotoğrafları yetişkin sitesinde yayınlandı

Kadın siyasetçilerin fotoğrafları yetişkin sitesine yüklendi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ümit Karan, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden alacağı sonuçları tahmin etti

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden alacağı sonuçları tahmin etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.