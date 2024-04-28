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Vanspor FK, Ankara Demirspor'u 6-1 mağlup etti

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TFF 2. Lig Beyaz Grup 37. haftasında Vanspor FK, Ankara Demirspor'u 6-1 mağlup etti. Maçta Vanspor FK'dan Hasan Bilal, Harun Kavaklıdere, Muhammed Ali Doğan, Sinan Kurumuş ve Berke Demircan gol attı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 37. haftasında Vanspor FK konuk ettiği Ankara Demirspor'u 6-1 mağlup etti.

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Oğuz Terzi, Nurettin Dinçer Demir

Vanspor FK: Nurullah Aslan, Ahmet Eren (Abdulcebrail Akbulut dk. 36), Miraç Acer, Harun Kavaklıdere, Muhammed Ali Doğan, Hasan Bilal (Alpay Koçaklı dk. 46), Işık Kaan Arslan (Ahmet Özkaya dk. 77), Sinan Kurumuş (Berke Demircan dk. 59), Erdem Seçgin (Ahmet Ülük dk. 59), Muhammed Gönülaçar, Burak Kavlak

Ankara Demirspor: Deniz Kök, Samet Erdem Olgaç, Ömer Talha Nergiz (Bertu Alican Özyürek dk. 23), Muhammet Yeşil, Harun Aydın, Mustafa Fettahoğlu (Burak Çolak dk. 71), Muhammed Mustafa Yıldırım (Batuhan Karadaş dk. 87), Kerem Hakan Vapurluoğlu (Salih Doğan dk.23), Ümit Yasin Arslan (Gökhan Köseoğlu dk. 46), Barış Zeren, Ender Gör

Goller: Hasan Bilal (dk. 8, 13) Harun Kavaklıdere (dk. 19) Muhammed Ali Doğan (dk. 27) Sinan Kurumuş (dk. 42), Berke Demircan (dk. 67) (Vanspor FK), Muhammed Mustafa Yıldırım (dk. 56) (Ankara Demirspor)

Sarı kartlar: Ahmet Eren, Harun Kavaklıdere (Vanspor FK), Muhammet Yeşil (Ankara Demirspor) - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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