Vanspor, Brezilyalı forvet Alvaro de Oliveira ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Trendyol 1. Lig ekibi Vanspor Futbol Kulübü, hücum hattını güçlendirmek amacıyla Brezilyalı forvet Alvaro de Oliveira Felicissimo ile 2 yıllık anlaşma sağladığını açıkladı. Kulüp, oyuncuya başarılar dileyerek 'Birlikte nice zaferlere' mesajını paylaştı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Vanspor Futbol Kulübü, Brezilyalı forvet Alvaro de Oliveira Felicissimo ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
Kırmızı-siyahlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, hücum hattını güçlendirme çalışmaları kapsamında Brezilyalı forvet oyuncusu Alvaro de Oliveira Felicissimo ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kırmızı-siyahlı formamız altında mücadele edecek Alvaro de Oliveira'ya Vanspor ailemize hoş geldin diyor; formamızla başarılarla ve gollerle dolu bir dönem geçirmesini temenni ediyoruz. Birlikte nice zaferlere" denildi.