Trendyol 1. Lig: Vanspor FK: 1 Adana Demirspor: 0
Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Vanspor FK, Atatürk Stadyumu'nda konuk ettiği Adana Demirspor'u 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maçtaki tek golü Ivan Cedrıc 57. dakikada kaydetti.
Stat: Atatürk
Hakemler: Melih Aldemir, Haydar Avcı, Oğuzhan Kocaçoban
Vanspor FK: Muhammed Alperen Uysal, Medeni Bingöl (Erdi Dikmen dk. 76), Zan Jevsenak (Muhammet Ensar Çavuşoğlu dk. 77), Batuhan İşçiler, Sabahattin Destici, Alıou Badara Traore (Anıl Mehmet Sıddık Yıldırım dk. 46), Alper Emre Demirol, Jefferson Nogueıra Junıor (Soran Tümen dk. 90+3), Santeri Waınö Emıl Hostıkka, Emir Bars (Güvenç Usta dk. 66), Ivan Cedrıc Bıkoue Embolo
Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Batıhan Gebecelioğlu,
Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz
Adana Demirspor: Murat Uğur Eser, Enes Demirtaş, Kürşat Türkeş Küçük, Ahmet Bolat, Gökdeniz Tunç (Arda Turan Özkanbaş dk. 89), Yusuf Buğra Demirkıran, Ali Fidan, Osman Kaynak, Seyfi Efe Irga, Kayra Saygan (Doğuhan Asım Dübüş dk. 77), Toprak Bayar
Yedekler: Ata Gül, Oktay Çimen, Hasan Alp Kaya, Eymen Namlı, Ege Acımış, Çağlar Çelenk, Aykut Sarıkaya, Halil Eray Aktaş
Gol: Ivan Cedrıc (dk. 57) (Vanspor FK)
Sarı kartlar: Batuhan İşler (Vanspor FK), Gökdeniz Tunç (Adana Demirspor) - VAN