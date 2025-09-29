Vanspor, Amed'i 3-0 Mağlup Etti
Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Vanspor Futbol Kulübü, evinde Amed Sportif Faaliyetler'i 3-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Golleri Francesc Regis, Bekir Can Kara ve Medeni Bingöl kaydetti.
Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Vanspor Futbol Kulübü, evinde Amed Sportif Faaliyetleri 3-0 mağlup etti.
Stat: Atatürk
Hakemler: Burak Pakkan, Çağrı Yıldırım, Oğuzhan Yazır
Vanspor FK: Çağlar Şahin Akbaba, Mehmet Manış (Bekir Can Kaya dk. 46), Naby Youssouf Oulare, Erdi Dikmen, Lucas Henrique, Sabahattin Destici, Mehmet Özcan, Jefferson Junior (Erdem Seçgin dk. 88), Alıou Badara Traore (Zan Jevsenak dk. 82), I Van Cedric (Medeni Bingöl dk. 90+3), Anestis Vlachomitros (Francesc Regis dk. 46)
Teknik Direktör: Hakan Kutlu,
Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Mehmet Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Uğur Adem Gezer, Alberk Koç (Hasan Ali Kaldırım dk. 86), Sinan Kurt (Adama Traore dk.69), Oktay Aydin (Andre Poko dk. 78), Dia Sabia, Daniel Moreno Mosquera, Afena-Gyan Felix Ohena (Emrah Başsan dk. 68), Mbaye Diagne (Çekdar Orhan dk. 85)
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Goller: Francesc Regis (dk. 64), Bekir Can Kara (dk. 84), Medeni Bingöl (dk. 90+7) (Vanspor)
Sarı kartlar: Ivan Cedric (Vanspor), Sinan Kurt, Dia Saba, Uğur Adem Gezer (Amed Sportif Faaliyetler) - VAN