Vanspor, 1. Lig'e yükseldi

Vanspor, 1. Lig'e yükseldi
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Nesine 2. Lig play-off final maçında Vanspor ile Batman Petrolspor'u penaltılar sonunda 5-4 yenerek 1. Lig'e yükseldi. Daha önce Serik Belediyespor ve Sarıyerspor, 1. Lig'e yükselen takımlar olmuştu.

Nesine 2. Lig play-off finalinde Vanspor FK ile Batman Petrolspor karşı karşıya geldi. Kayseri'deki RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 90 dakikası ve 15'er dakikalık iki uzatma devresi 0-0 bitti.

VANSPOR 1. LİG'DE

Penaltı atışlarında rakibini 5-4 mağlup eden Vanspor FK, 1. Lig'e yükseldi. Daha önce Serik Belediyespor ve Sarıyerspor, gruplarını lider tamamlayarak adını 1. Lig'e yazdıran takımlar olmuştu.

VANSPOR'UN PLAY-OFF SERÜVENİ

Play-off serüvenine ilk turdan başlayan Vanspor toplam dört rakibini geçerek adını Trendyol 1. Lig'e yazdırdı.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezonu beşinci sırada noktalayan Vanspor FK, play-off 1. tur maçında Menemen FK'yi deplasmanda 3-1 yenerek 2. tura çıktı. Evinde 2-2 berabere kaldığı 68 Aksaray Belediyespor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden kırmızı-siyahlılar, 3. turda Elazığspor'un rakibi oldu.

Vanspor turun ilk maçını evinde 4-1 kazandı. Elazığ'daki rövanşta ev sahibi 1-0 öndeyken yardımcı hakemin başına isabet eden yabancı maddenin ardından mücadele tatil edildi. Ardından Elazığspor hükmen mağlup ilan edilirken Vanspor ise finale yükseldi ve Batman Petrolspor'un rakibi oldu. Doğu ekibi, Güneydoğu ekibi Batman Petrolspor'u da penaltı atışları sonucu 5-4 mağlup etti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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