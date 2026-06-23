Haberler

Vanlı muay thai sporcularından Brezilya'da dünya derecesi

Vanlı muay thai sporcularından Brezilya'da dünya derecesi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Brezilya'da düzenlenen FISU Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Şampiyonası'nda Muhammed Karayılan dünya ikincisi, Gizem Nur Tatlı ise dünya üçüncüsü oldu.

Brezilya'da düzenlenen FISU Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Şampiyonası'na Van'dan katılan Muhammed Karayılan dünya ikincisi, Gizem Nur Tatlı ise dünya üçüncüsü oldu.

Brezilya'da düzenlenen FISU Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Şampiyonası'na muay thai kategorisinde katılan Muhammed Karayılan dünya ikincisi, Gizem Nur Tatlı ise dünya üçüncüsü oldu. Uluslararası arenada Türkiye'yi ve Van'ı başarıyla temsil eden sporcular, kazandıkları madalyalarla büyük bir gurur yaşattı.

Müsabakaların ardından elde edilen başarıya ilişkin açıklamalarda bulunan Muay Thai Van İl Temsilcisi Önder Şahin, sporcularını başarılarından dolayı tebrik etti. Şahin, Van'ın dövüş sporlarındaki potansiyelini dünyaya kanıtlayan milli sporcuların başarılarının artarak devam edeceğini vurguladı. Sporcuların Brezilya'da sergilediği üstün performanstan büyük bir gurur duyduklarını ve bu başarının uzun soluklu bir emeğin ürünü olduğunu belirten Önder Şahin, "Brezilya gibi uzak ve zorlu bir coğrafyada, dünya genelinden yüzlerce elit sporcunun katıldığı böylesine prestijli bir şampiyonada ay-yıldızlı bayrağımızı kürsüye taşımak bizler için çok büyük bir onurdur. Muhammed Karayılan ve Gizem Nur Tatlı, ringde son saniyeye kadar muazzam bir mücadele örneği sergilediler. Elde edilen dünya ikinciliği ve dünya üçüncülüğü dereceleri, hem ülkemiz hem de Van'ımız adına tarihi bir başarıdır. Van'ın dövüş sporlarındaki potansiyelini ve gücünü bir kez daha dünyaya kanıtlayan milli sporcularımızı, bu başarılarda büyük emeği olan Bölge Başkan Yardımcımız Dr. Sinan Ağlar ve antrenörlerimiz ile arkalarındaki gizli kahramanlar olan ailelerini yürekten tebrik ediyorum. Bu gurur hepimizindir; Van'da muay thai branşını daha da ileriye taşımak ve yeni dünya şampiyonları yetiştirmek için inançla çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ankara'da terör operasyonu! 209 kişi gözaltına alındı

NATO zirvesi öncesi alarm! Ankara'da çok sayıda kişi yakalandı
İstanbul merkezli 8 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu! 64 kişi gözaltına alındı

Türkiye güne yeni bir operasyonla başladı! 64 kişi gözaltına alındı
Ünvanını söyleyip AVM denetlemeye kalktı, polis fena paketledi

Ünvanını söyleyip AVM denetlemeye kalktı, faturası hayli ağır oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

400 milyon lira iddiası tutmadı! Melih Gökçek'ten yeni açıklama

400 milyon TL iddiası tutmadı! Gökçek nasıl çark edeceğini şaşırdı
Norveç'ten Dünya Kupası'nda eşi benzeri görülmemiş kutlama

Dünya Kupası'nda eşi benzeri görülmemiş kutlama
Bebeğini arabada unuttu, hıncını gazetecilerden çıkardı

Bebeğini arabada unutan anneden pes dedirten hareketler
İşletme sahiplerine kritik uyarı: 1 Temmuz'da başlıyor, cezası 17 milyon lirayı buluyor

Kendi işini yapanlar dikkat! 17 milyon liraya kadar cezası var
Altında beklenmedik senaryo! Yatırımcıyı yıkan tahmin

Altında beklenmedik senaryo! Yatırımcıyı yıkan tahmin
Devasa bloklar Faroz Limanı'na dizildi, görenler Çin Seddi'ne benzetti

Devasa bloklar sahile dizildi, görenler Çin Seddi'ne benzetti
Bomba hamle! Okan Buruk Fenerbahçe'nin eski yıldızını istiyor

Bomba hamle! Fenerbahçe'nin eski yıldızını istiyor