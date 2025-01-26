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Vangücü Spor Kadınlar 2. Ligi'nde Silopi'yi 3-1 Mağlup Etti

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Kadınlar 2. Ligi'nin 8. haftasında Vangücü Spor Kulübü, Silopi Belediyesi Sportif Faaliyetler Kulübü karşısında 3-1 galip gelerek önemli bir üç puan aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi'nin 8. haftasında Vangücü Spor Kulübü, Silopi Belediyesi Sportif Faaliyetler Kulübü'nü 3-1 mağlup etti.

İpekyolu Gençlik Sahası'nda oynan karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçın ikinci yarısında 1 gol atıp, 1 gol yiyen Vangücü Spor Kulübü, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Karşılaşmayı çok sayıda taraftar izledi.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Spor
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