Van spor haberleri | TFF 2. Lig Kırmızı Grup Fethiyespor 1Silahtaroğlu Van Spor FK 0
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Van haberleri... TFF 2.lig Kırmızı Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği Silahtaroğlu Van Spor FK'yı 90. Dakikada Oktay Balcı'nın attığı gol ile 1-0 mağlup etti.
TFF 2.lig Kırmızı Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği Silahtaroğlu Van Spor FK'yı 90. Dakikada Oktay Balcı'nın attığı gol ile 1-0 mağlup etti.Evindeki ilk maçı 3 puan ile kapattı.
Stat: Fethiye Şehir Stadı
Hakemler: Ferudun Daldaş xx, Uğur Öney xx, Murat Can Ilgaz xx
Fethiyespor: Murat xx, Şahan xxx, Rıdvan xxx, Selim xxx(Dk. 81 Doğan Can), Sinan xxx, Aykut xxx(Dk 60 Berkin xx), Burak(Dk. 60 Burak Özdüman xx), xx,Nurettin, (Dk. 35 Mustafa xx), Oktay xxx, Oğuz xxx, Selçuk xx
Silahtaroğlu Van Spor Fk: Haydar xx, Furkan xx, Erkul xx, Miraç xx, Uğur Can xx, Yaser xx(Dk. 58 Batuhan xx), Muhamed xx, Uğur Adem xx, Sabit xx(Dk. 78 Furkan xx), Muhsin xx, Barış xx
Gol: Dk 90 Oktay Balcı (Fethiyespor)
Sarı Kartlar: Dk. 69 Enes, Dk. 88 Sinan, Dk. 90+5 Burak, (Fethiyespor) Dk 76 Uğur Can, Dk. 77 Muhammet Ali, (Silahtaroğlu Vanspor) - MUĞLA