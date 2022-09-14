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Van haberi: Van'da "Üç Bant Bilardo İl Birinciliği" turnuvası

Spor Haberleri

Van haberi: Van'da 'Üç Bant Bilardo İl Birinciliği' turnuvası

Van gelişmesine göre Bilardo Federasyonu Van İl Temsilciliği tarafından düzenlenen "Üç Bant Bilardo İl Birinciliği" turnuvası sona erdi.

Bilardo Federasyonu Van İl Temsilciliği tarafından düzenlenen "Üç Bant Bilardo İl Birinciliği" turnuvası sona erdi.

Gözde Bilardo Salonunda 98 kişinin katılımıyla düzenlenen turnuvada Kaya Gün birinci, Mahmut Gür ikinci, Yunus Yılmaz üçüncü, Ferhat Öztürkçü de dördüncü oldu. Turnuvanın sonunda açıklamalarda bulunan Bilardo Federasyon Van İl Temsilcisi Abdurrahman Akbulut, Van'da çok sayıda profesyonel bilardo sporcusu bulunduğunu söyleyerek, "Biz de gerçekleştirdiğimiz organizasyonlarla bilardo severleri turnuvalarda buluşturuyoruz. Bugün de Van'da böyle bir turnuva tertip ettik. Müsabakalarda desteğini esirgemeyen Gençlik ve Spor Şube Müdürümüz Yalçın Özdemir'e, turnuvada emek veren tüm hakem ve sporcu arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Derece yapan sporcu arkadaşlarımı da kutlarım" dedi.

Gözde Bilardo Salonu işletmecisi Davut Gürel ise yıllardır bu solunda bilardo sporuna hizmet verdiğini söyleyerek, "Öyle ki buraya gelen tüm sporcu kardeşlerimizle aile ortamını aratmıyoruz. Zaten çoğu salonumuzun müdavimidir. Bugün de son derece heyecanlı bir turnuvaya ev sahipliği yaptığımız için çok mutluyuz. Tüm karşılaşmalar oldukça çekişmeli ve centilmenlik çerçevesinde geçti. Bu vesileyle şampiyon olan Kaya Gün arkadaşımızı ve derece alan diğer sporcuları bir kez daha tebrik ederim" ifadelerini kullandı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Ferhat Öztürkçü Yunus Yılmaz Van Spor Haberler

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