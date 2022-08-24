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Van haber: Ünlü futbolcu Arda Turan, Edremit'te ailesi ve dostlarını ziyaret etti

Spor Haberleri

Van haber: Ünlü futbolcu Arda Turan, Edremit'te ailesi ve dostlarını ziyaret etti

Van gelişmesine göre Arda Turan, Edremit'te ailesi ve dostlarını ziyaret etti.

Arda Turan, Edremit'te ailesi ve dostlarını ziyaret etti.

Arda Turan, Edremit'in Akçay mahallesinde 2018 yılında aldığı lüks villasında bulunan ailesinin yanına eşi Aslıhan Doğan ile birlikte geldi.

Edremit'in Güre mahallesinde restoran işleten eski dostu Recep Sakızlı'yı ziyaret eden ünlü futbolcu Arda Turan'ın geldiğini gören ve duyanlar restoran önünde Turan'la fotoğraf çektirmek için sıraya girdiler. Ailesiyle birlikte akşam yemeği yiyen Arda Turan, futbol ile ilgili bir şey konuşmazken "Buraya ailemi ve eşimizi dostumuzu ziyaret etmek için eşimle birlikte geldik. Bir iki gün kalıp geri döneceğiz" dedi.

Turan ile uzun süredir dostlukları olduğunu söyleyen restoran sahibi Recep Sakızlı ise "Her geldiğinde mutlaka dostlarını ziyaret eder. Bu sefer de yine bizleri unutmadı. Bir iki gün ailesiyle kalıp gidecek" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdulkadir Aydınışık - Spor

Aslıhan Doğan Arda Turan Edremit Spor Haberler

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