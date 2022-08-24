Van haber: Ünlü futbolcu Arda Turan, Edremit'te ailesi ve dostlarını ziyaret etti

Van gelişmesine göre Arda Turan, Edremit'te ailesi ve dostlarını ziyaret etti.

Arda Turan, Edremit'te ailesi ve dostlarını ziyaret etti.

Arda Turan, Edremit'in Akçay mahallesinde 2018 yılında aldığı lüks villasında bulunan ailesinin yanına eşi Aslıhan Doğan ile birlikte geldi.

Turan ile uzun süredir dostlukları olduğunu söyleyen restoran sahibi Recep Sakızlı ise "Her geldiğinde mutlaka dostlarını ziyaret eder. Bu sefer de yine bizleri unutmadı. Bir iki gün ailesiyle kalıp gidecek" ifadelerini kullandı.