Vangölü Aktivistleri Spor Kulübü üyeleri, dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'ne dikkat çekmek için 3 bin 204 rakımlı Erek Dağı'na tırmandı. Grup, Erek Dağı'nın zirvesinde Van Gölü ve Van'ın eşsiz manzarasına karşı hatıra fotoğrafı çekti.

Van Gölü'nün temiz kalması için Erek Dağı'na tırmandılar

VAN - Vangölü Aktivistleri Spor Kulübü üyeleri, dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'ne dikkat çekmek için 3 bin 204 rakımlı Erek Dağı'na tırmandı.

Vangölü Aktivistleri Spor Kulübü üyeleri, dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'ne dikkat çekmek için her hafta farklı bir noktada etkinlik düzenliyor. Bu çerçevede Van ve Bitlis'ten bir araya gelen 30 kişilik grup üyesi, 3 bin 204 rakımlı Erek Dağı zirve tırmanışı gerçekleştirdi. Grup, Erek Dağı'nın zirvesinde Van Gölü ve Van'ın eşsiz manzarasına karşı hatıra fotoğrafı çekti.