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Van Gölü Aktivistleri Dondurucu Soğukta Yüzme Etkinliği Düzenledi

Van Gölü Aktivistleri Dondurucu Soğukta Yüzme Etkinliği Düzenledi
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Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, eksi 6 derece soğukta Muradiye Şelalesi'nde yüzme etkinliği düzenleyerek Van Gölü'ne dikkat çekti. Aktivistler, soğuğa aldırış etmeden suya girerek çevre bilincine vurgu yaptılar.

Van'ın kış turizmine dikkat çekmek için hava sıcaklığının eksi 6 dereceyi gördüğü bölgede Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, dondurucu soğuğa rağmen şelaleye girerek eğlenceli dakikalar geçirdi.

Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri bu yıl altıncısını düzenledikleri etkinliği, eksi 6 derece soğukta gerçekleştirdi. Kentin doğal güzelliklerine dikkat çekmek için her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Muradiye Şelalesi'nde bir araya gelen aktivistler donduru soğuğa rağmen suya girdiler. Aktivistlerin şelalenin soğuk sularında, "Van Gölü kirlenmesin mavi kalsın" sloganı atarak etkinliği tamamladılar.

Konu ile ilgili açıklama yapan Vangölü Aktivistler Derneği Kurucu Başkanı Erdoğan Özel, "Amacımız çevre ve Van Gölü'ne dikkat çekmektir. Biz 4 ilden farkındalık oluşturmak için Muradiye Şelalesi'nde buluştuk. Kış yüzme festivalini gerçekleştiriyoruz. Tüm doğaseverleri buraya bekliyoruz" dedi. Aktivist üyesi Su Nurhan Kan ise "İstanbuldan buraya geldik. Havalar her ne kadar soğuk olsa da bizi etkilemiyor. Doğanın olduğu her yerdeyiz. Muradiye Şelalesi'ne geldik herkesi buraya davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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