Van Emniyet Müdürlüğü 20 aracı trafikten men etti

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 20 araç trafikten men edildi. Abartı egzoz, yüksek ses müzik ve kamu huzurunu bozan araçlara yönelik denetimler devam ediyor.

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 20 araç trafikten men edildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde abartı egzoz, yüksek ses müzik, kamu huzurunu bozan araçlara yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Çalışmalar neticesinde 12 bin 663 araç/sürücü denetlendiği ve değişik maddelerden bazı sürücülere işlem yapıldığı, 20 aracın ise trafikten men edildiği bildirildi. - VAN