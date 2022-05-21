Van'da tırmanış şampiyonası renkli görüntülerle başladı - Haberler

Van Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle bu yıl kentte düzenlenen Okul Sporları Sportif Tırmanış Yıldızlar Türkiye Şampiyonası renkli görüntülerle başladı.

Türkiye'nin en büyük spor tırmanış duvarlarından birine sahip olan Van Büyükşehir Belediyesi, Okul Sporları Sportif Tırmanış Yıldızlar Türkiye Şampiyonasına ev sahipliği yapıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Okul Sporları Federasyonu Başkanlığı tarafından Edremit ilçesi Eminpaşa Mahallesi Fidanlık Parkında düzenlenen Okul Sporları Sportif Tırmanış Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında 24 kentten yaklaşık 400 sporcu katıldı.

Festival havasında geçen şampiyonada Van Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nden de 16 sporcu Van için mücadele ediyor. - VAN

İhlas Haber Ajansı / Spor