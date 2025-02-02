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Van'da BAL Maçında Olaylı Anlar
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Bölgesel Amatör Lig'de Van Gölüspor ile Hakkari Zap Spor arasında oynanan maç sonrası futbolcular arasında tartışma çıktı. Olaylar kavgaya dönüşmeden emniyet güçleri müdahale etti.

Van'da Bölgesel Amatör Lig (BAL) maçı sonrası olaylar çıktı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grup'ta mücadele eden Van Gölüspor ile şampiyonluk mücadelesi veren Hakkari Zap Spor ile saat 13.00'da İpekyolu 75. Yıl Stadı'nda karşı karşıya geldi. Yoğun tempolu geçen maç, Hakkari Zap Spor'un 2-0'lik galibiyetiyle sonuçlanmasının ardından olaylar çıktı. Maç sonrası iki takım futbolcuları arasında çıkan tartışmanın ardından kısa süreliğine yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Emniyet güçleri zamanında müdahale ederek olaylar büyümeden önlendi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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