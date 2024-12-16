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Van'da 18 Dağcı, Küçük Erek Dağı'na Tırmanış Gerçekleştirdi

Van'da 18 Dağcı, Küçük Erek Dağı'na Tırmanış Gerçekleştirdi
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Vadi Doğa Spor Kulübü üyesi 18 dağcı, 2 bin 800 rakımlı Küçük Erek Dağı'na tırmanarak 4 saatlik zorlu yolculukla zirveye ulaştı. Hava sıcaklığının eksinin altında 8 dereceye düştüğü bölgede yapılan tırmanış, dağcıların keyifli anılarını da beraberinde getirdi.

Van'da Vadi Doğa Spor Kulübü üyesi 18 dağcı, 2 bin 800 rakımlı Küçük Erek Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi.

Araçlarla sabah saatlerinde Kevenli Mahallesi'ne gelen kulüp üyeleri, buradan 2 bin 800 rakımlı dağın zirvesine çıkmak üzere hareket etti.

Yaklaşık 4 saatlik zorlu yolculuk sonrasında karlı zirveye ulaşan dağcılar, fotoğraf çektikten sonra yeniden inişe geçti.

Vadi Doğa Spor Kulübü Başkanı Ömer Demez, hava sıcaklığının eksinin altında 8 dereceye kadar düştüğü bölgede zorlu bir tırmanış gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yaptıkları faaliyetlerle kentin tanıtımına katkı sağlamayı amaçladıklarını belirten Demez, şunları kaydetti:

"Aralarında kadınların da olduğu kalabalık bir grup dağcıyla tırmanış yaptık. Kar kalınlığı bizi zorladı. Çok şükür yaklaşık 4 saat süren zorlu yolculukla zirveye ulaştık. Zorlu ve keyifli geçti. Zirveden Van'a bakmak muhteşemdi. Çok eğlendik. Bolca fotoğraf çektik. Akşama doğru da tırmanış yaptığımız noktaya vardık. Tırmanışımız sorunsuz geçti."

Kaynak: AA / Bahar Tanrıtanır - Spor
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