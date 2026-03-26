Van'da 15 Yaş Altı Güreş Grup Müsabakaları Başladı

Van'da 480 sporcunun katılımıyla 15 Yaş Altı Grekoromen Serbest Güreş Grup Müsabakaları düzenleniyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyon, ata sporu güreşi gelecek nesillere aktarma amacı taşırken, sporculara dostluk ve centilmenlik vurgusu yapıldı. Müsabakalar, üç gün sürecek ve ilçe milli eğitim müdürleri, sporcular ve vatandaşlar tarafından izlenecek.

Van'da düzenlenen 15 Yaş Altı Grekoromen Serbest Güreş Grup Müsabakaları, 480 sporcunun katılımıyla başladı.

Türkiye Güreş Federasyonu 2026 yılı faaliyet programında yer alan grup müsabakaları, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Edremit ilçesindeki Nur Tatar Spor Salonu'nda düzenleniyor.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan müsabakalara 34 ilden 480 sporcu katıldı.

Programda konuşma yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Tosun, ata sporu olan güreşin, milletin gücünü, azmini ve karakterini yansıtan önemli bir değer olduğunu söyledi.

Farklı kentlerden gelen sporcuları ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Tosun, şunları kaydetti:

"Ata sporumuzu yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin sorumluluğudur. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'nın himayelerinde spor alanında önemli gelişmeler kaydedilmektedir. Yapılan yatırımlar ve sağlanan desteklerle gençlerimizin spora yönelmesi teşvik edilmektedir. Bugün mindere çıkacak olan sizler, bu köklü mirasın gelecekteki temsilcilerisiniz. Mücadeleniz sadece kazanmak için değil, aynı zamanda centilmenlik, saygı ve disiplin içinde en iyi şekilde yarışmak için olacaktır."

Sporculara başarılar dileyen Tosun, "Bu organizasyon yalnızca bir müsabaka değil, aynı zamanda dostlukların kurulacağı ve tecrübelerin paylaşılacağı anlamlı bir buluşmadır. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, müsabakaların sakatlıksız, adil ve centilmence geçmesini temenni ediyorum." dedi.

Üç gün sürecek müsabakaları, ilçe milli eğitim müdürleri, sporcular ve vatandaşlar izledi.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam
Zamanlama manidar: NATO'dan dikat çeken Türkiye çıkışı

Zamanlama manidar: NATO'dan dikat çeken Türkiye çıkışı
Savaş devam ederken İran'dan tartışma yaratan karar! Yaş 12'ye düşürüldü

Savaş sürerken İran'dan olay adım
Gözaltındaki ünlüler mahkemeye sevk edildi! Adanalı'nın Pınar'ı dahil 5 kişiye tutuklama talebi

Ünlüler mahkemeye sevk edildi! 5 kişiye tutuklama talebi
Fatma Soydaş'ın estetiksiz halini görenler tanıyamıyor

Estetiksiz halini görenler tanıyamıyor
Uganda: İsrail yenilgiye uğrarsa, savaşa katılıp yanlarında oluruz

Bir ülke daha tarafını seçti: Yenilgiye uğrarlarsa savaşa gireriz
Vatandaşa sattıkları ürüne bakın: Paylaşıp bakanlığı etiketledi

Birileri bunun hesabını sorsun

Görüşmeye damga vuran görüntü! Lukaşenko, Kim'e taarruz tüfeği hediye etti

Vazo ve altın para takdim eden Kim'e görüşmeye damga vuran hediye
Fatma Soydaş'ın estetiksiz halini görenler tanıyamıyor

Estetiksiz halini görenler tanıyamıyor
11 yaşındaki kızını istismar eden erkek arkadaşını öldüren anne suçsuz bulundu

Kızını istismar eden erkek arkadaşını öldüren anne suçsuz bulundu
Bakan Uraloğlu'ndan Türk tankerindeki patlamayla ilgili açıklama: İnsansız deniz aracıyla vuruldu

Türk tankerini bilerek vurmuşlar! Bakandan gündem yaratacak açıklama