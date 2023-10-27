Van'da 100. Yıl Cumhuriyet Koşusu düzenlendi

Van'ın Çaldıran ilçesinde "100. Yıl Cumhuriyet Koşusu" düzenlendi.

İlçede Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında etkinlikler organize ediliyor.

Ortaokul ve lise öğrencileri arasında yapılan koşu yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Öğrencileri tebrik eden Kaymakam Hasan Hüsnü Türker, "Cumhuriyet'imizin 100. yılını birçok etkinlikle kutluyoruz. Cumhuriyet koşusu ile Cumhuriyet coşkusunu yaşamaya başladık. Derece yapan öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Cumhuriyet kutlamalarımız devam edecek. Türkiye Yüzyılı'nda bilgi, birikim ve teknolojimizle, savunma sanayimizle dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olacağız." dedi.