Van Büyükşehir Belediyespor Kadın Futbol Takımı Yeni Sezona Hazırlanıyor

Van Büyükşehir Belediyespor Kadın Futbol Takımı, yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

Geçtiğimiz sezon play-in turunda 2. Lig'in kapısından dönen Van Büyükşehir Belediyespor Kadın Futbol Takımı, yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanıyor. Yeni sezonda Kadınlar 3. Lig 2. Grup'ta yer alan kırmızı-siyahlılarda teknik kadroda tecrübeli isim Ferhat Demir ve Ramazan Bildirici yer alıyor. Yaklaşık 2 aydır çalışmalarını sürdüren Vanlı kızlar, kulüp tesislerinde yaptığı son antrenmanını karlı zeminde gerçekleştirdi. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanın ardından çabukluk çalışması yapan kırmızı-siyahlı ekip, dar alanda yaptıkları çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Van Büyükşehir Belediyespor, ligin ilk maçında 20 Ocak Cumartesi günü Ağrı deplasmanında, Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor kulübü ile karşılaşacak. - VAN