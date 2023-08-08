Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı, Çatak'taki Kadın Futbol Takımı ve Rafting Sporcularını Ziyaret Etti

Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek, Şube Müdürü Aydan Önder Kaplanoğlu ile Çatak Belediyesi bünyesindeki kadın futbol takımını ve rafting sporcularını ziyaret etti. Biçek ve Önder, kadın futbol ile rafting takımı hakkında bilgi aldı. Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan ve ekibine teşekkür eden Biçek, antrenman yapan kız sporcularla sohbet etti. Van Büyükşehir Belediyesi olarak takımlara destek vereceklerini belirten Biçek, kızlarla futbol oynadı, rafting kursundaki kızlarla bota binerek Çatak Çayı'nda kürek çekti.

Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek, Şube Müdürü Aydan Önder Kaplanoğlu ile Çatak Belediyesi bünyesindeki kadın futbol takımını ve rafting sporcularını ziyaret etti.

Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yalçın ile bir araya gelen Biçek ve Önder, kadın futbol ile rafting takımı hakkında bilgi aldı.

Kızların spora kazandırılması konusunda gösterdiği duyalılıktan dolayı Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan ve ekibine teşekkür eden Biçek, antrenman yapan kız sporcularla sohbet etti.

Van Büyükşehir Belediyesi olarak takımlara destek vereceklerini belirten Biçek, kızlarla futbol oynadı, rafting kursundaki kızlarla bota binerek Çatak Çayı'nda kürek çekti.