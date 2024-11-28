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Van Bronckhorst'tan istifa sorusuna olay cevap

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Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, 3-1 kaybedilen Maccabi Tel Aviv maçı sonrasında kendisine yöneltilen "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna "Şu an tabii ki en iyi anlarımdan birini yaşamıyorum. Hoca olarak daha kötü durumları yaşadım. Pes etmeyen bir insanım. Bunu değiştirmek için mücadele edeceğim" yanıtını verdi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckorst, 3-1 kaybedilen Maccabi Tel Aviv maçının ardından açıklamalarda bulundu. Hollandalı teknik adam istifa sorusuna da yanıt verdi.

"ÇOK ÜZGÜNÜZ"

Çok üzgün olduklarını söyleyen Hollandalı teknik direktör, "Çok üzücü bir maç. Çok zor. İlk yarıda iyi oynamadık. Rakip daha iyi başlamadı. Gabriel'i sakatlıktan erken kaybettik. Rafa ile geçişten gol bulup 1-1'i yakaladık. İlk yarının sonunda gol yememeliydik, basit ve yumuşak oldu. Devre arası Felix'i ağrısı nedeniyle aldık. Sonra momentum değişti ve üçüncü golü yedik. Çok üzgünüz" dedi.

İSTİFA SORUSUNA CEVAP

"Radikal bir karar almayı düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıt veren van Bronckhorst, "Şu an tabii en iyi anlarımızı yaşamıyoruz. Hepimiz için hayal kırıklığı, benim için de... İyi performans göstermiyorum. Üzücü. Bu anlarda eleştiri olacak. Futbol bu..." sözlerini sarf etti.

BASIN TOPLANTISI

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hollandalı teknik adam, "Maçtan önce yönetimin desteğini hissettiğimi söylemiştim. Bu maçtan sonra bu değişir mi bilmiyorum ama maç kazanamadığınız zaman eleştiriler olur. Benim için de zor bir durum. Bunu değiştirmenin yolu maç kazanmaktır. Maça gergin başladık. Orta sahayı kontrol edemedik. İkinci yarıda Gedson'u 10 numaraya çekince daha fazla oyunun içinde olduk. Penaltı momentumu etkiledi. 2-2 olsa galibiyet için zorlayabilirdik" diye konuştu.

Maçın ilk yarısında kötü performans sergilediklerini dile getiren Van Bronckhorst, "Normalde görmemiz gereken Beşiktaş bu değil. Son haftalar oyuncular üzerinde etkili olmuş olabilir. Benim için de direkt sebep göstermek çok zor. İlk yarıdaki oyun korkak, temposuz ve mücadelenin olmadığı bir oyundu. İkinci yarı biraz daha iyiydi ama Beşiktaş'ın standartlarında değildi." ifadelerini kullandı.

İSTİFAYI BASIN TOPLANTISINDA DA SORDULAR

Van Bronckhorst, istifayı düşünüp düşünmediğine yönelik soruya "Şu an tabii ki en iyi anlarımdan birini yaşamıyorum. Hoca olarak daha kötü durumları yaşadım. Pes etmeyen bir insanım. Bunu değiştirmek için mücadele edeceğim." diyerek cevap verdi.

Tecrübeli teknik adam, karşılaşmanın başka ülkede seyircisiz oynanmasının mağlubiyet için bahane olamayacağını sözlerine ekledi.

Van Bronckhorst'tan istifa sorusuna olay cevap
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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