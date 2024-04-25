Van Bostaniçi Anadolu Lisesi'nden Milli Başarı

Van Bostaniçi Anadolu Lisesi bünyesinde kurulan ve bu sene ilk defa Hentbol Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden Bal Ebrar Spor Kulübü'nün oyuncuları Ceyda Uce ile Merve Halat, 16 yaş altı milli takımına seçilme başarısı gösterdi.

Beden eğitimi öğretmenleri Sinan Ebrar tarafından keşfedilerek takıma kazandırılan Ceyda Uce ile Merve Halat, takımda gösterdikleri performans sayesinde Burdur'da yapılan 16 yaş altı milli takımı seçmelerine dahil edildi.

Seçmelerde ortaya koydukları performansla ay-yıldızlı forma altında mücadele etme hakkı kazanan sporculardan Merve Halat, 26 Şubat-2 Mart'ta Karadağ'da düzenlenen Akdeniz Konfederasyon Kupası'nda milli formayı giyerken, Ceyda Uce ise sakatlığı nedeniyle organizasyonda yer alamadı.

Takımla çalışmalarına devam eden Ceyda Uce ile Merve Halat, 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda takımda yer alabilmek için ter döküyor.

-"Ülkemi ve şehrimi Karadağ'da temsil etmenin gururunu yaşadım"

16 yaşındaki milli sporcu Merve Halat, AA muhabirine, daha önce voleybol oynadığını ve beden öğretmeni sayesinde hentbola yöneldiğini belirtti.

Hentbolu çok sevdiğini ve kendine büyük hedefler belirlediğini aktaran Merve, "Takım arkadaşım Ceyda ve beden eğitimi öğretmenimiz Sinan Ebrar'la seçmeler için Burdur'a gittik. Kampta çok yoğun antrenman süreci geçirdik ve Ceyda ile milli takıma seçildik. Ay-yıldızlı forma altında Akdeniz Konfederasyon Kupası'na katıldım. Ülkemi ve şehrimi Karadağ'da temsil etmenin gururunu yaşadım." diye konuştu.

Üniversite sınavına hazırladığını dile getiren Merve, "Kendime hedefler belirledim. İlk hedefim A Milli Takım'da yer almak. İlerleyen yıllarda antrenör olmak ve Van'da kadın sporcular yetiştirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Ortaokul döneminde hobi olarak hentbol oynadığını kaydeden milli sporcu Ceyda Uce ise şunları söyledi:

"Liseye geçiş yaptıktan sonra Sinan hoca ile tanıştım, beni antrenmanlara davet etti. Sinan hocanın emekleri sayesinde milli takıma kadar yükseldim. 16 yaş altı milli takımına seçildiğimi öğrendiğim zaman mutluluktan havalara uçtum. Ailem öğrendiği zaman benimle gurur duydu. Şimdiki hedefim A Milli Takım'da yer almak."

"Hedefimiz A Milli Kadın Hentbol Takımı'na oyuncu kazandırmak"

Beden eğitimi öğretmeni ve takımın antrenörü Sinan Ebrar ise küçüklüğünden bu yana hentbol takımı çalıştırmayı hedeflediğini dile getirdi.

Öğretmen olarak örnek sporcular yetiştirmek istediğini söyleyen Ebrar, şöyle konuştu:

"Takım kurulduğundan bu yana büyük emekler verdik ve kızlarımız milli takıma yükseldi. Kızlarımız altyapıdaki sporculara ne kadar yardımcı olurlarsa yeni gelenler daha iyi noktalara ulaşacaktır. Yeni hedefimiz A Milli Kadın Hentbol Takımı'na oyuncu kazandırmak. Bu sene Hentbol 2. Lig'de kızlarımız ve erkeklerimizle yola çıktık. Kızlarımız birinci yıllarında milli takıma gitme başarısı gösterdi. İlk senelerinde 2. Lig'de en iyi 16 takım arasına girmeyi başardılar. Takım olarak hedefimiz 1. Lig'e çıkmak ve milli takıma oyuncu göndermek."