"Vallahi şampiyonu açıklıyorum" diyen Ahmet Çakar, canlı yayında Süper Lig devinin adını verdi: 8 puan fark atacaklar

Fenerbahçe'nin Samsunspor'u 2-0 yendiği maçın ardından ünlü yorumcu Ahmet Çakar, şampiyonluk için çarpıcı bir kehanette bulundu. Karşılaşmada sahaya giren farenin gelincik olduğunu iddia eden Çakar, "Vallahi şampiyonu açıklıyorum" diyerek kağıda Fenerbahçe'nin adını yazdı. Sarı-lacivertlilerin en yakın rakibine 8 puan fark atacağını öne süren Çakar, "Fenerliler rahat olun. Gelincik operasyonu bu gece itibarıyla Samsun'da başlamıştır." dedi.