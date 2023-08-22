"Vallahi şampiyonu açıklıyorum" diyen Ahmet Çakar, canlı yayında Süper Lig devinin adını verdi: 8 puan fark atacaklar
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Fenerbahçe'nin Samsunspor'u 2-0 yendiği maçın ardından ünlü yorumcu Ahmet Çakar, şampiyonluk için çarpıcı bir kehanette bulundu. Karşılaşmada sahaya giren farenin gelincik olduğunu iddia eden Çakar, "Vallahi şampiyonu açıklıyorum" diyerek kağıda Fenerbahçe'nin adını yazdı. Sarı-lacivertlilerin en yakın rakibine 8 puan fark atacağını öne süren Çakar, "Fenerliler rahat olun. Gelincik operasyonu bu gece itibarıyla Samsun'da başlamıştır." dedi.
Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe'nin Samsunspor'u 2-0 yendiği mücadele sonrası Beyaz Futbol programında ünlü yorumcu Ahmet Çakar, bomba bir kehanette bulundu. Çakar, sarı-lacivertlilerin sezonu en yakın rakibine 8 puan fark atarak şampiyon bitireceğini söyledi.
KAĞIDA FENERBAHÇE'NİN ADINI YAZDI
Ahmet Çakar canlı yayında bir kağıda, "Vallahi şampiyonu açıklıyorum" diyerek Fenerbahçe'nin adını yazdı ve en yakın rakibine 8 puan fark atacağını belirtti. Ertem Şener'in canlı yayında kağıdı ekranlara göstermesinin ardından yorumcular kahkahalara boğuldu.
"FENERLİLER RAHAT OLUN"
Samsunspor-Fenerbahçe maçında sahaya giren farenin gelincik olduğunu iddia eden Ahmet Çakar, sarı-lacivertli taraftarlara seslendi. Çakar, "Fenerliler rahat olun. Gelincik operasyonu bu gece itibarıyla Samsun'da başlamıştır." dedi.