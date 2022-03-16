Valilik Kupası Koşusunu "Bay Emir" kazandı

ADANA (İHA) - Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Adana'ya gelişinin 99. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen "Valilik Kupası Koşusu"nu 'Bay Emir' kazandı.

Yeşiloba Hipodromu'ndaki koşuyu birincilikle tamamlayan 3 numaralı at 'Bay Emir'in sahibi Ahmet Korkmaz'a kupayı takdim eden Vali Dr. Süleyman Elban, Jokey Mehmet Akyavuz'u da tebrik edip başarılarının devamını diledi.

Vali Elban burada yaptığı açıklamada, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Adana'ya gelişinin 99. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen bu anlamlı koşuda emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. - ADANA