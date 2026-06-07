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Aydın'da 4 bin kişilik spor salonu kompleksinde çalışmalar sürüyor

Aydın'da 4 bin kişilik spor salonu kompleksinde çalışmalar sürüyor
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Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Efeler ilçesi Çeştepe Mahallesi'nde yapımına başlanan 4 bin kişilik spor salonu kompleksinde incelemeler yaparak yetkililerden bilgi aldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde 4 bin kişilik spor salonu kompleksi alanında incelemelerde bulunan Aydın Valisi Dr. Osman Varol, yürütülen çalışmaları yakından takip ediyor.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Çeştepe Mahallesi'nde yapımına başlanan 4 bin kişilik Spor Salonu Kompleksi alanında incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe'den bilgi aldı. Alanda incelemelerde bulunan Vali Varol, Aydın'a kazandırılacak olan spor salonunun Aydınlılara hizmet edecek güzel bir tesis olacağını belirtti.

Çeştepe Mahallesi'nde yapımına başlanan 4 bin kişilik spor salonu kompleksinde, 67 Kişilik Sporcu Eğitim Merkezi, Atış Poligonu, Tırmanma Duvarı, Halter Salonu ve 4 Antrenman Salonu da bulunuyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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