Vali Uğur Turan Başarılı Sporcularla Buluştu

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda Kırklareli Has Tekvando Spor Kulübü, Ergin Tekvando Spor Kulübü ve Pınarhisar Gençlik Spor Kulübü'nün floor curling takımlarıyla bir araya geldi. Sporculara teşekkür eden Turan, başarılar diledi ve sohbet etti.

Vali Turan, Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda Kırklareli Has Tekvando Spor Kulübü, Ergin Tekvando Spor Kulübü ve Pınarhisar Gençlik Spor Kulübünün floor curling takımı sporcuları ile bir araya geldi.

Kırklareli'ni yurt içi ve yurt dışında temsil eden sporculara teşekkür eden Turan, tüm sporculara başarılar diledi.

Konuşmaların ardından Turan, sporcularla sohbet etti.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
