Vali Mustafa Çiftçi, Erzurumspor FK'nin galibiyet sevincine ortak oldu

Erzurumspor FK'nin iç saha maçlarını yakından takip eden Vali Mustafa Çiftçi, Erzurumspor FK-Astor Enerji Şanlıurfaspor maçı öncesinde tribünde yerini alarak, mavi-beyazlı takımın galibiyet sevincine taraftarla birlikte ortak oldu.

90 dakika boyunca sahada sergilediği oyunla taraftarın yüzünü güldüren Erzurumspor FK, 3. dakikada Mustafa Yumlu ve 34. dakikada Furkan Özhan'ın atmış olduğu gollerle, sahadan 2-0 galibiyetle; 3 puanı hanesine yazdırdı. Vali Çiftçi, Erzurumspor'un Astor Enerji Şanlıurfaspor karşısında almış olduğu puandan ötür teknik ekip ve sporcuları tebrik etti. - ERZURUM