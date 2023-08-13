Vali Mahmut Demirtaş, Mardin 1969 Spor Kulübü'ne veda ziyaretinde bulundu

Valiler kararnamesiyle Mardin Valiliği'nden Bursa Valiliği'ne atanan Mahmut Demirtaş, Mardin 1969 Spor Kulübü'ne veda ziyaretinde bulundu. Vali Demirtaş, ziyarette, görevde bulunduğum süre içinde çalışmalarda hep daha iyiye ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, takıma başarılar diledi. Kulüp Başkanı Rıdvan Aşar ise Demirtaş'a kulübe verdiği destek için teşekkür ederek, 'Görevde kaldığı süre boyunca Mardin'in kalkınması için gösterdiği özveri, liderlik ve hizmet anlayışıyla memleketimize çok güzel katkılar sağlayan sayın Demirtaş'a yeni görevinde başarılar dileriz.' dedi.