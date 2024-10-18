Üye Girişi
Haberler

Vali Hüseyin Aksoy, Eskişehirspor'u Ziyaret Etti

Vali Hüseyin Aksoy, Eskişehirspor'u Ziyaret Etti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Eskişehirspor Kulübü'nü ziyaret ederek, takımın sezon başlangıcındaki başarılarını kutladı ve kulübün Süper Lig hedefine destek vereceğini ifade etti.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup'ta mücadele eden Eskişehirspor Kulübü'nü ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Aksoy, Eskişehirspor Kulüp Başkanı Ulaş Entok ve yönetim kurulu üyeleriyle Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde bir araya geldi.

Açıklamada ziyaretteki görüşlerine yer verilen Aksoy, Eskişehirspor'un bu sezon çıktığı ilk 2 maçta 2 galibiyet alarak başladığını anımsattı.

Eskişehirspor'un tarihinde önemli başarılara imza atmış köklü bir kulüp olduğunu vurgulayan Aksoy, şunları kaydetti:

"Tarihiyle, sporcularıyla ve taraftarıyla Süper Lig'i hak eden bir kulüp. Temennimiz Eskişehirspor'u oralarda görmektir. Sezona 2 maçta 2 galibiyetle başlayan takımımızı kutluyorum. İnanıyorum ki galibiyetler devam edecek ve sezon sonunda kazanılacak şampiyonlukla Eskişehirspor hak ettiği hedef olan Süper Lig'e çıkma yolunda büyük bir adım atacaktır. Geçen sezon Eskişehirspor'umuzun neredeyse bütün iç saha maçlarını tribünden takip ettim. Bu sezonda programımız elverdiği sürece tribünden desteğimizi vereceğiz. Şehrimizde birlik, beraberlik ve Eskişehirspor coşkusunu tekrar yaşatmak amacıyla şehrin bütün dinamiklerinin vereceği destekle başarının geleceğine inanıyorum."

Kulüp başkanı Entok ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Eskişehirspor forması hediye edilen Aksoy, beraberindekilerle futbol takımı için yeni yapılan ve inşaatı tamamlanmak üzere olan tesis binası, genç sporcuların yetişeceği halı sahaları ve diğer altyapı çalışmalarını inceledi.

Kaynak: AA / Deniz Açık - Spor

Yerel Haberler Eskişehirspor Hüseyin Aksoy Valilik Futbol Yaşam Spor

Hamas, Yahya Sinvar'ın ölümünü doğruladı

Yahya Sinvar öldü mü? Hamas merakla beklenen açıklamayı yaptı

 Yenidoğan bebekleri öldüren çetenin kan donduran diyalogları: Gelmezseniz fişini çekeceğim

Bebekleri öldüren çetenin yeni diyalogları ortaya çıktı

 Eski bakanın hastanesi de listede! İşte 'Yenidoğan Çetesi'nin çalıştığı 19 hastane

İşte 12 bebeğin ölümüne neden olan çetenin çalıştığı 19 hastane
6 kişiye mezar olan otobüsün şoförü: Sabah güneşi gözümü aldı, şarampole uçtuk

6 kişiye mezar olan otobüsün şoföründen ilk açıklama
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
18 nerenin plakası? 18 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? İstanbul'da nöbetçi eczane nerede? 19-20 Ekim İstanbul nöbetçi eczaneler… KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI! Bugün (18 Ekim) çeyrek ve gram altın kaç TL? Bahar Kanık kimdir? Yenidoğan Çetesi hemşire Bahar Kanık tutuklandı mı? Kara Ağaç Destanı bu akşam var mı? 18 Ekim Kara Ağaç Destanı dizisi 21. bölüm yayınlanacak mı? TRT 1 yayın akışı! Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? 18 Ekim Kızılcık Şerbeti dizisi 72. bölüm yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı! Ahmet Atilla Yılmaz kimdir? Ahmet Atilla Yılmaz kaç yaşında, nereli? (Yenidoğan Çetesi) Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı ne kadar? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam yapıldı mı? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bileziği aldı? 18 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! HAFTA SONU HAVA DURUMU | Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? 19-20 Ekim hava sıcaklığı kaç derece olacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.