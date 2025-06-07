Vali Aydoğdu'dan Sporculara Forma ve Ayakkabı Desteği

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'dan forma talep eden Değer Erzincan Çayırlı Spor Kulübü'nün güreşçileri istedikleri forma ve spor ayakkabılarına kavuştu.

Geçtiğimiz Mayıs ayının sonlarında Çayırlı ilçesini ziyaret ederek Erzincan Çayırlı Spor Kulübü'nün açılışını yapan Vali Aydoğdu, güreşçilerin kendisinden talep ettikleri formaları yaptırarak sporculara gönderdi.

Yeni formalarına kavuşan güreşçiler Vali Aydoğdu'ya teşekkürlerini iletti.

Değer Erzincan projesinin gençler için oldukça önemli olduğuna değinen Vali Aydoğdu, "Gençlerimiz Değer Erzincan Spor Kulüpleri Projesi ile hem spor yapıp hem de değerlerimizi öğreniyor. Bu kulüplerimizde gençlerimize bir yandan istedikleri spor branşlarında eğitim imkanı sağlarken aynı zamanda da vatan, millet, bayrak sevgisi, tarih bilinci ve toplumsal değerlerimizi öğretiyoruz" dedi. - ERZİNCAN