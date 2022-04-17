Valerien Ismael, maç günü yaptığı sıra dışı hamleye açıklık getirdi: Bütün gün otelde bekleyemeyiz

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Giresunspor'la oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu. Maç günleri yapılan antrenmanlar hakkında konuşan Fransız hoca, "Gün uzun. Maçımız 8.30'da bütün gün oturup otelde bekleyemeyiz." dedi.

"OYUNCULARIMIZI BİRAZ HAREKETLENDİRMEK İSTEDİK"

Valerien Ismael yaptığı açıklamada, "Bizim felsefemizin bir parçası antrenman yapmak. Gün uzun. Maçımız 8.30'da bütün gün oturup otelde bekleyemeyiz. Oyuncularımızı biraz hareketlendirmek istedik. Daha iyi, daha kompakt olmak için antrenman yapmayı uygun görüyoruz." dedi.

"İLK DAKİKADAN İTİBAREN NİYETİMİZİ BELLİ ETMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

Öte yandan Fransız hoca, "Benim için futbolcularımızın ne yaptığı daha çok önemli. Geçen hafta Alanya maçında iyi bir galibiyet aldık. Burada da ilk dakikadan itibaren niyetimizi belli etmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.