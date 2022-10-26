Valerien Ismael, Beşiktaş antrenmanında yer almadı! Takımı sürpriz bir isim çalıştırdı

Beşiktaş'ta Valerien Ismael ile yolların ayrılmasının ardından yeni hoca gelene kadar takım, Serdar Topraktepe yönetiminde idmana çıkacak.

Valerien Ismael ile yollarını ayıran Beşiktaş, ilk idmanını bu akşam gerçekleştirdi. Siyah-beyazlıların idmanında takımın başında Serdar Topraktepe yer aldı.

FESİH BEDEL 370 BİN EUROYU GEÇMEYECEK

Kısa süre içerisinde Valerien Ismael ile yolları ayırdığını resmen açıklamaya hazırlanan Beşiktaş, Serdar Topraktepe yönetiminde antrenmana çıktı. Kısa süre içerisinde ayrılığı resmen açıklayacak siyah-beyazlıların, Fransız hocaya fesih bedeli olarak maksimum 370 bin euro ödeyeceği belirtildi.

EN GÜÇLÜ ADAY ŞENOL GÜNEŞ

Beşiktaş'ta şu an teknik direktörlük koltuğu için en güçlü aday Şenol Güneş. Yönetimin gerçekleştireceği toplantıda fikir birliğine varılması durumunda deneyimli hoca ile 2.5 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.