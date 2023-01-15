Valencia tüm Fenerbahçe taraftarların merak ettiği soruya canlı yayında cevap verdi

Fenerbahçe'de Gaziantep FK galibiyetinin mimarı Enner Valencia, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan futbolcu yaptığı açıklamada, "Geleceğim Fenerbahçe'de! Şu anda şampiyonluğa odaklandım. Burada çok mutluyum." dedi.

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin 2 golünü atan Enner Valencia, karşılaşmanın ardından geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"BURADA ÇOK MUTLUYUM"

Sözleşmesinin bitecek olması hatırlatılan Valencia, "Geleceğim Fenerbahçe'de! Şu anda şampiyonluğa odaklandım. Burada çok mutluyum." ifadelerini kullandı. İlk gole neden sevinmediği de sorulan Ekvadorlu yıldız, "Bazen en kolay gibi gözüken goller, en zor olabiliyor. Bunlar bazen kaçıyor. Gol attığım için ve kazandığımız için mutluyum." dedi.

"ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA SONUNA KADAR GİTMEK İSTİYORUZ"

Valencia ayrıca, "Bu maçın önemini biliyorduk. iyi bir takıma karşı oynadık. Zor olacağını biliyorduk. Erken bir golle başladık ama rakip beraberliği buldu. Ancak sonunda kazanmayı bildik. Goller attım mutluyum ama önemli olan takımın kazanması. Şampiyonluk yarışında sonuna kadar gitmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.