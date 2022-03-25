Vakit kaybetmek yok! Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Ismael için bugün imza töreni yapılacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vakit kaybetmek yok! Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Ismael için bugün imza töreni yapılacak

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
 - Güncelleme:

Beşiktaş, İstanbul'a getirdiği Fransız hoca Valerien Ismael'i KAP'a bildirdi. 46 yaşındaki teknik direktör için bugün saat 15.00'te imza töreni düzenlenecek. Ismael imzasını atar atmaz tesislerde işe koyulacak.

Siyah-Beyazlılar'da Valerien Ismael dönemi başlıyor. Dün İstanbul'a gelen Fransız hoca için bugün KAP açıklaması geldi. 46 yaşındaki teknik direktör için bugün imza töreni düzenlenecek.

Vakit kaybetmek yok! Beşiktaş'ın yeni hocası Ismael'in imza töreni bugün gerçekleşecek

STATTA OLACAK

Valerien Ismael'in imza töreni Vodafone Park stadında gerçekleşecek. Beşiktaş, yeni hocasını hocası taraftara tanıtacak.

TRABZON MAÇINDA SAHADA

Valerian Ismael, ilk maçına Trabzonspor deplasmanında çıkacak. 46 yaşındaki teknik direktör, Hannover, Wolfsburg, Nürnberg, LASK Linz, FC Barnsley ve West Brom gibi takımlarda görev almıştı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Valerien Ismael, Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

ferfer:

milyonları döküyorsunuz ortada hiçbir şey yok Türk futbolu bitik halde hepsi mahalle takımı gibi yurt dışına adım attıkları anda sudan çıkmış balığa dönüyorlar bence bu ülkede futbol yasaklanmalı verilen milyonlara yazık

Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title