Vakit kaybetmek yok! Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Ismael için bugün imza töreni yapılacak
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Beşiktaş, İstanbul'a getirdiği Fransız hoca Valerien Ismael'i KAP'a bildirdi. 46 yaşındaki teknik direktör için bugün saat 15.00'te imza töreni düzenlenecek. Ismael imzasını atar atmaz tesislerde işe koyulacak.
Siyah-Beyazlılar'da Valerien Ismael dönemi başlıyor. Dün İstanbul'a gelen Fransız hoca için bugün KAP açıklaması geldi. 46 yaşındaki teknik direktör için bugün imza töreni düzenlenecek.
STATTA OLACAK
Valerien Ismael'in imza töreni Vodafone Park stadında gerçekleşecek. Beşiktaş, yeni hocasını hocası taraftara tanıtacak.
TRABZON MAÇINDA SAHADA
Valerian Ismael, ilk maçına Trabzonspor deplasmanında çıkacak. 46 yaşındaki teknik direktör, Hannover, Wolfsburg, Nürnberg, LASK Linz, FC Barnsley ve West Brom gibi takımlarda görev almıştı.
Sizce Valerien İsmael Beşiktaş'ta başarılı olacak mı? #Beşiktaş | #Valerienİsmael— Haberler (@Haberler) March 25, 2022