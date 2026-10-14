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VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi'nin üçüncü haftasında Zerenspor'u 3-0 yendi

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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin üçüncü haftasında VakıfBank, konuk ettiği Zerenspor'u 3-0 yendi. VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanan maçın setleri 25-23, 25-19 ve 27-25 olarak tamamlandı; mücadele 88 dakika sürdü.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Ebru Kaya, Yasin Çalışkan

VakıfBank: Deniz Uyanık, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic, Cazaute (Eylül Akarçeşme Yatgın, Aylin Sarıoğlu Acar, Naz Aydemir Akyol, Brancuska, Aylin Uysalcan, Jegdic, Berka Buse Özden, Ivanovic)

Zerenspor: Ayçin Akyol, Aslıhan Kılıç, Franklin, Dicle Nur Babat, Nicoletti, Pipunyrova (Özlem Alkan, Hilal Kocakara, Malual, Merve Biçer)

Setler: 25-23, 25-19, 27-25

Süre: 88 dakika (28, 28,32)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin üçüncü haftasında VakıfBank, konuk ettiği Zerenspor'u 3-0 yendi.

Kaynak: AA
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