VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi'nin üçüncü haftasında Zerenspor'u 3-0 yendi

VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi'nin üçüncü haftasında Zerenspor'u 3-0 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin üçüncü haftasında VakıfBank, konuk ettiği Zerenspor'u 3-0 yendi. VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanan maçın setleri 25-23, 25-19 ve 27-25 olarak tamamlandı; mücadele 88 dakika sürdü.
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Ebru Kaya, Yasin Çalışkan
VakıfBank: Deniz Uyanık, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic, Cazaute (Eylül Akarçeşme Yatgın, Aylin Sarıoğlu Acar, Naz Aydemir Akyol, Brancuska, Aylin Uysalcan, Jegdic, Berka Buse Özden, Ivanovic)
Zerenspor: Ayçin Akyol, Aslıhan Kılıç, Franklin, Dicle Nur Babat, Nicoletti, Pipunyrova (Özlem Alkan, Hilal Kocakara, Malual, Merve Biçer)
Setler: 25-23, 25-19, 27-25
Süre: 88 dakika (28, 28,32)
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin üçüncü haftasında VakıfBank, konuk ettiği Zerenspor'u 3-0 yendi.