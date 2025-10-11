VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi'ne Galibiyetle Başladı
VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında Zeren Spor'u 3-1 yenerek lige galibiyetle başladı. Marina Markova'nın 30 sayısı dikkat çekti.
SALON: TVF Ziraat Bankkart Voleybol
HAKEMLER: Koray Yılmazgil, Ali Sarıkuzu
ZEREN SPOR: Saliha Şahin 9, Beyza Arıcı 5, Ofelia Malinov, Aleksandra Uzelac 18, Kübra Akman 4, Anna Lazareva 17, Özlem Alkan (L), Brankica Mihajlova 1, Svetlana Gatina 1, Janset Cemre Erkul 2
VAKIFBANK: Helena Cazaute 18, Zehra Güneş 8, Tijana Boskovic 14, Marina Markova 29, Berka Buse Özden 3, Deniz Uyanık 4, Ayça Aykaç Altıntaş (L), Chiaka Ogbogu 1, Derya Cebecioğlu 3
SETLER: 23-25, 28-26, 19-25, 13-25
SET SÜRELERİ: 29', 36', 28', 26'
VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı Zeren Spor'u 3-1 yendi. 25-23, 26-28, 25-19 ve 25-13'lük setlerle kazanarak lige galibiyetle başlayan sarı siyahlılarda; Marina Markova 30, Helena Cazaute 18, Tijana Boskovic 16, Zehra Güneş 12 sayı üreterek çift haneli sayılara ulaştı.