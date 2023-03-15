VakıfBank'tan net galibiyet! Temsilcimizden final yolunda dev adım

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Vakıfbank, İtalyan ekibi Vero Volley Milano'yu 25-18, 25-19 ve 25-17 setler sonucunda 3-0 mağlup etti. Önemli bir avantaj yakalayan sarı-siyahlılar, rövanş maçında 21 Mart Salı günü saat 20.00'de İtalya'da Vero Volley Milano'nun konuğu olacak.