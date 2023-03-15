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VakıfBank'tan net galibiyet! Temsilcimizden final yolunda dev adım

Spor Haberleri

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Vakıfbank, İtalyan ekibi Vero Volley Milano'yu 25-18, 25-19 ve 25-17 setler sonucunda 3-0 mağlup etti. Önemli bir avantaj yakalayan sarı-siyahlılar, rövanş maçında 21 Mart Salı günü saat 20.00'de İtalya'da Vero Volley Milano'nun konuğu olacak.

Temsilcimiz VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında İtalyan temsilcisi Vero Volley'i 3-0 yendi. VakıfBank, 25-18, 25-19 ve 25-17'lik net setlerle galibiyete uzandı.

RÖVANŞ İTALYA'DA

VakıfBank, rövanş maçında 21 Mart Salı günü saat 20.00'de İtalya'da Vero Volley Milano'nun konuğu olacak.

VakıfBank'tan net galibiyet! Temsilcimizden final yolunda dev adım

MVP EGONU

VakıfBank'ın süper yıldızı Paola Egonu, İtalyan ekibi karşısında 21 sayı (2 blok %68 hücum) ile karşılaşmanın en iyi oyuncusu seçildi.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

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