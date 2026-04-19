Vodafone Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe Medicana'ya 3-2 üstünlük kuran VakıfBank, şampiyon oldu.

Sarı-siyahlı takım, play-off finali beşinci ve son maçında Fenerbahçe'yi ağırladı.

VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanan müsabakayı 23-25, 29-27, 25-20 ve 25-19'luk setler sonucunda 3-1 kazanan VakıfBank, üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.

Son şampiyonluğunu 2024'te kazanan Fenerbahçe ise art arda ikinci defa ikincilikle yetindi.

Ligde 15. şampiyonluğunu kazandı

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi'nde 15. kez şampiyonluk ipini göğüsledi.

Güneş Sigorta Spor Kulübü Derneği adıyla 1986'da faaliyetlerine başlayan sarı-siyahlılar, 1999-2000 sezonunda Ankara VakıfBank takımıyla birleşerek VakıfBank Güneş Sigorta ismini aldı. Kulübün adı 13 Eylül 2011'de VakıfBank Spor Kulübü olarak değiştirildi.

Ligde 1991-1992, 1996-1997, 1997-1998 sezonlarında şampiyon olan VakıfBank, Güneş Sigorta ile birleşmesinin ardından VakıfBank Güneş Sigorta ismiyle 2003-2004 ve 2004-2005'te kupanın sahibi oldu. Güneş Sigorta ise 1992-1993 sezonunda ligde şampiyonluk yaşadı.

VakıfBank, 2012-2013, 2013-2014, 2015-2016, 2017-2018, 2018-2019, 2020-2021, 2021-2022, 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında da kupayı müzesine götürmeyi başardı.

Guidetti ile ligde 9, toplamda 31. şampiyonluk

VakıfBank, Giovanni Guidetti yönetiminde tüm kulvarlarda 31. şampiyonluğunu kazandı.

Sarı-siyahlı takım, 2008'den bu yana görev yapan Guidetti ile Sultanlar Ligi'nde 9. şampiyonluğunu elde etti.

İtalyan çalıştırıcı yönetiminde VakıfBank, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 4, CEV Şampiyonlar Ligi'nde 6, Türkiye Kupası'nda 7 ve Şampiyonlar Kupası'nda da 5 kez mutlu sona ulaştı.

Şampiyonlar

Vodafone Sultanlar Ligi'nde geride kalan 42 sezonun şampiyonları şöyle: