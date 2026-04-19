Vodafone Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 mağlup eden VakıfBank, bu sezon 15. kez şampiyonluğa ulaştı. Sarı-siyahlılar, üst üste ikinci kez bu başarıyı elde etti.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe Medicana'ya 3-2 üstünlük kuran VakıfBank, şampiyon oldu.

Sarı-siyahlı takım, play-off finali beşinci ve son maçında Fenerbahçe'yi ağırladı.

VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanan müsabakayı 23-25, 29-27, 25-20 ve 25-19'luk setler sonucunda 3-1 kazanan VakıfBank, üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.

Son şampiyonluğunu 2024'te kazanan Fenerbahçe ise art arda ikinci defa ikincilikle yetindi.

Ligde 15. şampiyonluğunu kazandı

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi'nde 15. kez şampiyonluk ipini göğüsledi.

Güneş Sigorta Spor Kulübü Derneği adıyla 1986'da faaliyetlerine başlayan sarı-siyahlılar, 1999-2000 sezonunda Ankara VakıfBank takımıyla birleşerek VakıfBank Güneş Sigorta ismini aldı. Kulübün adı 13 Eylül 2011'de VakıfBank Spor Kulübü olarak değiştirildi.

Ligde 1991-1992, 1996-1997, 1997-1998 sezonlarında şampiyon olan VakıfBank, Güneş Sigorta ile birleşmesinin ardından VakıfBank Güneş Sigorta ismiyle 2003-2004 ve 2004-2005'te kupanın sahibi oldu. Güneş Sigorta ise 1992-1993 sezonunda ligde şampiyonluk yaşadı.

VakıfBank, 2012-2013, 2013-2014, 2015-2016, 2017-2018, 2018-2019, 2020-2021, 2021-2022, 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında da kupayı müzesine götürmeyi başardı.

Guidetti ile ligde 9, toplamda 31. şampiyonluk

VakıfBank, Giovanni Guidetti yönetiminde tüm kulvarlarda 31. şampiyonluğunu kazandı.

Sarı-siyahlı takım, 2008'den bu yana görev yapan Guidetti ile Sultanlar Ligi'nde 9. şampiyonluğunu elde etti.

İtalyan çalıştırıcı yönetiminde VakıfBank, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 4, CEV Şampiyonlar Ligi'nde 6, Türkiye Kupası'nda 7 ve Şampiyonlar Kupası'nda da 5 kez mutlu sona ulaştı.

Şampiyonlar

Vodafone Sultanlar Ligi'nde geride kalan 42 sezonun şampiyonları şöyle:

SezonŞampiyon
1984-1985Eczacıbaşı
1985-1986Eczacıbaşı
1986-1987Eczacıbaşı
1987-1988Eczacıbaşı
1988-1989Eczacıbaşı
1989-1990Emlak Bankası
1990-1991Emlak Bankası
1991-1992VakıfBank
1992-1993Güneş Sigorta
1993-1994Eczacıbaşı
1994-1995Eczacıbaşı
1995-1996Emlak Bankası
1996-1997VakıfBank
1997-1998VakıfBank
1998-1999Eczacıbaşı
1999-2000Eczacıbaşı
2000-2001Eczacıbaşı
2001-2002Eczacıbaşı
2002-2003Eczacıbaşı
2003-2004VakıfBank Güneş Sigorta
2004-2005VakıfBank Güneş Sigorta
2005-2006Eczacıbaşı
2006-2007Eczacıbaşı
2007-2008Eczacıbaşı Zentiva
2008-2009Fenerbahçe Acıbadem
2009-2010Fenerbahçe Acıbadem
2010-2011Fenerbahçe Acıbadem
2011-2012Eczacıbaşı VitrA
2012-2013VakıfBank
2013-2014VakıfBank
2014-2015Fenerbahçe Grundig
2015-2016VakıfBank
2016-2017Fenerbahçe
2017-2018VakıfBank
2018-2019VakıfBank
2019-2020Şampiyon ilan edilmedi
2020-2021VakıfBank
2021-2022VakıfBank
2022-2023Fenerbahçe Opet
2023-2024Fenerbahçe Opet
2024-2025VakıfBank
2025-2026VakıfBank

Kaynak: AA / Emre Doğan
