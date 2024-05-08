VakıfBank, Sıla Çalışkan'ı kadrosuna kattı
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, geçtiğimiz sezon Türk Hava Yolları forması giyen pasör Sıla Çalışkan'ı transfer etti. Kulüp, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, altyapıdan yetişen Sıla'nın takıma dönmesinin sevinçle karşılandığını belirtti.
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, geride kalan sezon Türk Hava Yolları forması giyen pasör Sıla Çalışkan'ı kadrosuna kattığını duyurdu.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 27 yaşındaki voleybolcu için "Altyapımızda yetişen Sıla yuvasına dönüyor. Sarı-siyahlı formasıyla, yeni başarılara birlikte imza atacağımıza inanıyoruz." denildi.