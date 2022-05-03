VakıfBank seriyi 1-1'e getirdi

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

Misli.com Sultanlar Ligi'nde 2021-2022 sezonunun şampiyonunu belirleyecek final serisi ikinci maçında VakıfBank, konuk ettiği Fenerbahçe Opet'i 3-1 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi.

İki takım serinin üçüncü maçında bir kez daha VakıfBank Spor Sarayı'nda karşı karşıya gelecek. Misli.com Sultanlar Ligi final serisi üçüncü maçı 6 Mayıs Cuma 20.00'de başlayacak.

Demirören Haber Ajansı / Spor