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VakıfBank, Sarıyer Belediyespor'u 3-0 Mağlup Etti

VakıfBank, Sarıyer Belediyespor'u 3-0 Mağlup Etti
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VakıfBank, Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında konuk ettiği Sarıyer Belediyespor'u 3-0'lık skorla geçerek önemli bir galibiyet aldı.

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Tuncay Sevim, Aylin Turnaoğlu

VAKIFBANK: Sıla Çalışkan, Caterina Bosetti, Bahar Akbay, Kendall Kipp, Marina Markova, Deniz Uyanık (Ayça Aykaç Altıntaş, Yuan Xinyue, Aylin Sarıoğlu Acar)

SARIYER BELEDİYESPOR: Ceyda Aktaş, Rüzgar Menteşe, Tara Taubner, Ezgi Akyaldız, Ema Strunjak, Arzum Tezcan (Selen Naz Selçuk, Buse Melis Cılkız, Natalia Krotkova)

SETLER: 25-14, 25-21, 25-15

SÜRE: 74 dakika (23, 27, 24)

VOLEYBOLDA Sultanlar Ligi'nin 5'inci haftasında VakıfBank, konuk ettiği Sarıyer Belediyespor'u 3-0 yendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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