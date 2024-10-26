VakıfBank, Sarıyer Belediyespor'u 3-0 Mağlup Etti
VakıfBank, Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında konuk ettiği Sarıyer Belediyespor'u 3-0'lık skorla geçerek önemli bir galibiyet aldı.
SALON: VakıfBank Spor Sarayı
HAKEMLER: Tuncay Sevim, Aylin Turnaoğlu
VAKIFBANK: Sıla Çalışkan, Caterina Bosetti, Bahar Akbay, Kendall Kipp, Marina Markova, Deniz Uyanık (Ayça Aykaç Altıntaş, Yuan Xinyue, Aylin Sarıoğlu Acar)
SARIYER BELEDİYESPOR: Ceyda Aktaş, Rüzgar Menteşe, Tara Taubner, Ezgi Akyaldız, Ema Strunjak, Arzum Tezcan (Selen Naz Selçuk, Buse Melis Cılkız, Natalia Krotkova)
SETLER: 25-14, 25-21, 25-15
SÜRE: 74 dakika (23, 27, 24)
VOLEYBOLDA Sultanlar Ligi'nin 5'inci haftasında VakıfBank, konuk ettiği Sarıyer Belediyespor'u 3-0 yendi.