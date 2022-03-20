Vakıfbank - PTT: 3-1 - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vakıfbank - PTT: 3-1

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Vakıfbank - PTT: 3-1

SALON: VakıfBank Spor Sarayı HAKEMLER: Seçkin Yener, Mehmet Gül, VAKIFBANK: Kübra Akman 9, Cansu Özbay 2, Gabi 13, Zehra Güneş 13, Isabelle Haak 25, Tuğba Şenoğlu 11, Aylin Acar (L), Buket Gülübay, Meryem Boz 4 PTT: Merve Tanyel 4, İlayda Uçak 8, Emiliya Dimitrova 16, Amanda Campos 8, Bahar...

SALON:  VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Seçkin Yener, Mehmet Gül,

VAKIFBANK: Kübra Akman 9, Cansu Özbay 2, Gabi 13, Zehra Güneş 13, Isabelle Haak 25, Tuğba Şenoğlu 11, Aylin Acar (L), Buket Gülübay, Meryem Boz 4

Ptt : Merve Tanyel 4, İlayda Uçak 8, Emiliya Dimitrova 16, Amanda Campos 8, Bahar Akbay 12, Sıla Çalışkan 4, Simay Kurt (L), Çağla Erdem

SETLER: 25-21, 21-25, 25-16, 25-17

SET SÜRELERİ:  97 dakika (26', 26', 22', 23')

Misli.com Sultanlar Ligi'ni 24'üncü haftasında VakıfBank sahasında PTT'yi konuk etti. Sarı-siyahlılar, rakibini 3-1 yenerek liderliğini korudu. VakıfBank'ta, Isabelle Haak 25 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken; Gabi ve Zehra Güneş 13, Tuğba Şenoğlu ise 11 sayı ile takımına katkı sağladı. Bu sonuçla VakıfBank, 24'üncü maçında 22'nci galibiyetini elde ederken; ligdeki galibiyet serisini 14 maça çıkarttı.


Vakıfbank - PTT: 3-1

Vakıfbank - PTT: 3-1

Demirören Haber Ajansı / Spor

Tuğba Şenoğlu, Zehra Güneş, Mehmet Gül, PTT, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title