Vakıfbank - PTT: 3-1

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Seçkin Yener, Mehmet Gül,

SET SÜRELERİ: 97 dakika (26', 26', 22', 23')

Misli.com Sultanlar Ligi'ni 24'üncü haftasında VakıfBank sahasında PTT'yi konuk etti. Sarı-siyahlılar, rakibini 3-1 yenerek liderliğini korudu. VakıfBank'ta, Isabelle Haak 25 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken; Gabi ve Zehra Güneş 13, Tuğba Şenoğlu ise 11 sayı ile takımına katkı sağladı. Bu sonuçla VakıfBank, 24'üncü maçında 22'nci galibiyetini elde ederken; ligdeki galibiyet serisini 14 maça çıkarttı.