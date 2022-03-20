Vakıfbank - PTT: 3-1
Demirören Haber Ajansı - Spor
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SALON: VakıfBank Spor Sarayı HAKEMLER: Seçkin Yener, Mehmet Gül, VAKIFBANK: Kübra Akman 9, Cansu Özbay 2, Gabi 13, Zehra Güneş 13, Isabelle Haak 25, Tuğba Şenoğlu 11, Aylin Acar (L), Buket Gülübay, Meryem Boz 4 PTT: Merve Tanyel 4, İlayda Uçak 8, Emiliya Dimitrova 16, Amanda Campos 8, Bahar...
SALON: VakıfBank Spor Sarayı
HAKEMLER: Seçkin Yener, Mehmet Gül,VAKIFBANK: Kübra Akman 9, Cansu Özbay 2, Gabi 13, Zehra Güneş 13, Isabelle Haak 25, Tuğba Şenoğlu 11, Aylin Acar (L), Buket Gülübay, Meryem Boz 4 Ptt : Merve Tanyel 4, İlayda Uçak 8, Emiliya Dimitrova 16, Amanda Campos 8, Bahar Akbay 12, Sıla Çalışkan 4, Simay Kurt (L), Çağla Erdem SETLER: 25-21, 21-25, 25-16, 25-17
SET SÜRELERİ: 97 dakika (26', 26', 22', 23')
Misli.com Sultanlar Ligi'ni 24'üncü haftasında VakıfBank sahasında PTT'yi konuk etti. Sarı-siyahlılar, rakibini 3-1 yenerek liderliğini korudu. VakıfBank'ta, Isabelle Haak 25 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken; Gabi ve Zehra Güneş 13, Tuğba Şenoğlu ise 11 sayı ile takımına katkı sağladı. Bu sonuçla VakıfBank, 24'üncü maçında 22'nci galibiyetini elde ederken; ligdeki galibiyet serisini 14 maça çıkarttı.