Voleybol: Sultanlar Ligi

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında VakıfBank, deplasmanda Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-0'lık skorla geçti. Maçın setleri 24-26, 16-25 ve 11-25'lik sonuçlarla tamamlandı.

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Sadettin Deneri, Adem Türkmen

Nilüfer Belediyespor Eker: Yasemin Şahin, Buse Pehlivan Ünal, Cajic, Ecenur Aksoy, Ndiaye, Edwards (Merve İzbilir, Sude Gümüş, Burcu Yönder, Shemanova, Öykü Saruhan, Orvosova)

VakıfBank: Cansu Özbay, Cazute, Berka Buse Özden, Boskovic, Dangubic, Deniz Uyanık (Aylin Acar, Sıla Çalışkan, Malual)

Setler: 24-26, 16-25, 11-25

Süre: 71 dakika (29, 22, 20)

