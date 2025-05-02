Vakıfbank, Kadınlar Şampiyonlar Ligi Final-Four'da İtalya ile Mücadele Edecek
3-4 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek Kadınlar Şampiyonlar Ligi Final-Four organizasyonunda Vakıfbank, 3 İtalyan takımıyla şampiyonluk için mücadele edecek. Yarı finallerde Conegliano ile Vero Volley karşılaşacakken, Vakıfbank ile Scandicci arasında bir diğer yarı finaller gerçekleştirilecek.
Guidetti: Türkiye'yi temsil ettiğimiz için gurur duyuyoruz
Türk voleybolunu Avrupa'da temsil etmenin önemine değinen Vakıfbank Başantrenörü Giovanni Guidetti, "Türkiye'yi temsil ettiğimiz için gurur duyuyoruz. Ama gönül isterdi ki burada daha fazla Türk takımı olsun. Finallere daha fazla Türk takımı gelebilir. Bunun olmamasının sebeplerinden biri de yabancı kuralı. İtalyanlar yabancı kuralı sayesinde Avrupa kupalarında daha başarılı oluyorlar" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor