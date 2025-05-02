Vakıfbank, Kadınlar Şampiyonlar Ligi Final-Four'da İtalya ile Mücadele Edecek

Guidetti: Türkiye'yi temsil ettiğimiz için gurur duyuyoruz

Türk voleybolunu Avrupa'da temsil etmenin önemine değinen Vakıfbank Başantrenörü Giovanni Guidetti, "Türkiye'yi temsil ettiğimiz için gurur duyuyoruz. Ama gönül isterdi ki burada daha fazla Türk takımı olsun. Finallere daha fazla Türk takımı gelebilir. Bunun olmamasının sebeplerinden biri de yabancı kuralı. İtalyanlar yabancı kuralı sayesinde Avrupa kupalarında daha başarılı oluyorlar" dedi.