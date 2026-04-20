VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın Vodafone Sultanlar Ligi şampiyonluğu

Güncelleme:
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın Sırp oyuncusu Tijana Boskovic, Vodafone Sultanlar Ligi'nde şampiyon olduklarını ve CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'ne hazırlandıklarını açıkladı. Takım arkadaşı Derya Cebecioğlu da başarılarıyla gurur duyduğunu belirtti.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın Sırp oyuncusu Tijana Boskovic, Vodafone Sultanlar Ligi'nde şampiyonluğu hak ettiklerini söyledi.

Boskovic ile milli voleybolcu Derya Cebecioğlu, sarı-siyahlı ekibin Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 yendiği ve seriyi 3-2 kazanarak ligde şampiyonluğa ulaştığı müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çok mutlu olduklarını dile getiren Tijana Boskovic, "Sezon başında koyduğumuz bu hedefi gerçekleştirmek için çok çalıştık. Herkesle gurur duyuyorum çünkü çok emek verdik ve hayal ettik. Fenerbahçe'ye çok saygı duyuyoruz. Final serisinin kolay olmayacağını biliyorduk. Son maçta seyircimiz önünde şampiyonluğa ulaştık. Şampiyonluğu hak ettiğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Sezonun henüz bitmediğini ve CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunda mücadele edeceklerini hatırlatan Sırp voleybolcu, "Öncelikle birkaç gün bu şampiyonluğun tadını çıkaracağız. Kazanacak bir kupamız daha var. İstanbul'da ev sahibi ve seyirci avantajımız olacak. Taraftarımızı bizi desteklemeye davet ediyorum. Yarı finalde zor bir rakiple karşılaşacağımızı biliyoruz. Önümüzdeki iki haftada Dörtlü Final'e hazır olabilmek için çok çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Derya Cebecioğlu: "Çok mutlu ve gururluyum"

VakıfBank'ın milli oyuncusu Derya Cebecioğlu, takım arkadaşlarıyla gurur duyduğunu dile getirdi.

Play-off final serisinde çok inişler ve çıkışlar yaşandığını aktaran Derya, "Çok mutlu ve gururluyum. Takım olarak bunların üstesinden gelmeyi bildik. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Hepsinin yüreğine ve emeğine sağlık. Aynı zamanda bu forma ile bu sahada son maçımdı. Kupayla taçlandırdığım için ekstra mutlu ve gururluyum. Bu şekilde veda ettiğim için çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde de şampiyonluk özlemine son vermek istediklerini vurgulayan milli voleybolcu, hedeflerinin İstanbul'da kupayı kaldırmak olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Emre Doğan
ABD donanması, deniz ablukasını geçmeye çalışan İran gemisini vurdu

Savaş çanları yeniden çalıyor! ABD donanması İran gemisini vurdu
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erzurum’da Süper Lig coşkusu caddelere sığmadı

5 yıllık bekleyişin acısını halaylarla, türkülerle çıkardılar

Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in koruması Şükrü Eroğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: Bana kapalı bir zarf verdi

Eski valinin en yakınındaki ismin ifadesi ortaya çıktı
İngiltere’den Hürmüz Boğazı için kritik uyarı: Risk seviyesi en üst seviyeye çıkarıldı

Hürmüz’de tansiyon yükseldi! Avrupa risk seviyesini zirveye çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın torunu Ömer Tayyip Erdoğan 'COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonları Toplantısı'nda konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın torunundan 'sıfır atık' konuşması

Lyon'dan PSG'ye şampiyonluk yolunda çelme

Gözünü şampiyonluğa diken PSG'nin üstüne kabus gibi çöktüler
Telekomünikasyon devi satılıyor! Milyonlarca abone 3 operatöre paylaştırılacak

Telekom devi satılıyor! Milyonlarca abone 3 operatöre dağıtılacak