VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, orta oyuncu Bahar Akbay'ı transfer etti
AA - Kemal Çolak - Spor
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VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 22 yaşındaki orta oyuncu Bahar Akbay'ı kadrosuna kattı.
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 22 yaşındaki orta oyuncu Bahar Akbay'ı kadrosuna kattı.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Bahar Akbay ile sözleşme imzalandığı belirtildi.
Altyapısında forma giydiği Beylikdüzü Voleybol İhtisas Kulübünde profesyonel olan ve 2020-2021 sezonu sonuna kadar bu kulüpte oynayan Bahar Akbay, geride kalan sezonu ise PTT'de geçirdi.
AA / Kemal Çolak - Spor