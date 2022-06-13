VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, orta oyuncu Bahar Akbay'ı transfer etti VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 22 yaşındaki orta oyuncu Bahar Akbay'ı kadrosuna kattı. VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 22 yaşındaki orta oyuncu Bahar Akbay'ı kadrosuna kattı. Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Bahar Akbay ile sözleşme imzalandığı belirtildi. Altyapısında forma giydiği Beylikdüzü Voleybol İhtisas Kulübünde profesyonel olan ve 2020-2021 sezonu sonuna kadar bu kulüpte oynayan Bahar Akbay, geride kalan sezonu ise PTT'de geçirdi. AA / Kemal Çolak - Spor voleybol Spor Haberler

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