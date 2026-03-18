VakıfBank, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde yarın sahasında Numia Vero Volley ile karşılaşacak

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında yarın İtalya'nın Numia Vero Volley takımını konuk edecek.

VakıfBank Spor Sarayı'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşmada tur atlayan adını Dörtlü Final'e yazdıracak.

İtalya'daki ilk maçında 2-0 geriye düşmesine rağmen karşılaşmadan 3-2 galibiyetle ayrılarak tur için avantaj sağlayan VakıfBank, İtalyan rakibiyle oynadığı son 10 maçta 8. galibiyetini elde etti.