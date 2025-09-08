Haberler

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti Ameliyat Oldu

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Giovanni Guidetti, başarılı bir kalça protezi ameliyatı geçirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, Guidetti'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, kalça protezi ameliyatı oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Guidetti'nin bu sabah planlı bir şekilde başarılı bir kalça protezi ameliyatı geçirdiği aktarıldı.

İtalyan başantrenörün sağlık durumunun iyi olduğu ve planlanan şekilde tedavisine devam edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
